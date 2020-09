Bruxelles ma Belge : Clément Papachristou - FratriHa

Chronique savoir-faire/artisanat - Izaline Nicol : Be Nuts



Coup de projecteur : Clément Papachristou pour "Une tentative presque comme une autre".

Théâtre et danse mêlés, symbiose de deux disciplines artistiques, comme la fusion des 2 hommes sur scène, Clément et Guillaume Papachristou, frères jumeaux.

Clément est acteur, Guillaume est handicapé IMC (infirmité motrice cérébrale) et il se rend tous les jours dans une maison d’accueil spécialisée.

A voir au Marni les 1er et 2 octobre.



L'air du temps : Maëlle Delhaise, chargée de projet de l'association FratriHa qui informen sensibilise et soutient les frères et soeurs de personnes atteintes d'un handicap mental

www.fratriha.com