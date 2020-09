Bruxelles ma Belge : l'artiste Franck Sarfati - Carole Dumont, RBDH

Chronique BD - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : Malgré tout - Jordi Lafebre - Dargaud



Coup de projecteur : l'artiste sculpteur Franck Sarfati, pour "Peaceful parasites". C'est le nom de son installation artistique en plein, à voir en ce moment jusqu'au mois de décembre, dans 8 parcs, squares et jardins de Bruxelles, dans le centre, à Saint)Gilles, Ixelles et Uccle.

www.francksarfati.be



L'air du temps : focus sur le logement social. Une analyse du RDBH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat) tire la sonnette d'alarme sur le déséquilibre entre le nombre croissant de ménages qui ont besoin de se loger, et le peu de logements sociaux construits. le Carole Dumont, chargée de plaidoyer au RDBH et qui a co-écrit l'analyse nous en parle.