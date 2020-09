Bruxelles ma belge part1

Pour cette émission de Bruxelles ma Belge ! Au sommaire les infos bruxelloises avec Frédérique Petit…. l'édito de FRANÇOIS TOLON_CHOQUET un hommage à Annie Cordy… Deauville et son festival du film américain avec Charles Declercque et Frédérique Morin… Enzo Bordonaro nous parlent des femmes docteurs de l’église... Quel est leur rôle ? Avec Chantal van der plank et le père Stéfano