Bruxelles ma Belge : Philippe Geluck - Le pain levé (boulangerie militante)

Chronique : artisanat/savoir-faire - Izaline Nicol : Sunshine, une marque éthique et équitable 100% belge



Coup de projecteur : Philippe Geluck sort son 23ème album "Le Chat est parmi nous" chez Casterman.

Je l'ai rencontré à deux pas de ses bureaux, pour parler de ses autres projets, notamment l'exposition du Chat, en ce moment, au Musée Soulages à Rodez.



L'air du temps : Léa Smeesters vient parler du "Pain levé", la boulangerie artisanale, autogérée et militante qui ouvre bientôt à Schaerbeek au 101 rue Josaphat.

Un projet mené à trois, avec Louise Jottrand et Colin Lebrun.