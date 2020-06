Bruxelles ma Belge : spéciale 60 ans du Congo

L'edito de François Thollon-Choquet : les regrets du roi Philippe

Coup de projecteur :

- Mona Mpembele : administratrice au Comraf (comité de concertation du musée AfricaMuseum avec les associations africaines) et journaliste, productrice de Africa Europa au Parlement européen

- Tracy Tansia : a témoigné dans le documentaire "Les enfants de la colonisation" et aujourd’hui chef de mission de la Maison de la Femme à Bukavu, pour Mamas for Africa

- Gaspard Giersé : co-fondateur de "Les Visites de mon Voisin" qui organise des visites questionnant la décolonisation de l'espace public, archéologue et historien d'art de formation