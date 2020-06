Bruxelles ma Belge - "Us" à la Maison des Arts / Faire la Zwanze aux Marolles

L'édito de Jean-Jacques Durré : les leçons de la crise du coronavirus

- Coup de projecteur numéro 1 : Alain Bornain et Myriam Hornard, artistes plasticiens. Leur exposition commune "Us" est à voir à la Maison des Arts de Schaerbeek jusqu'au 18 juillet. Et c'est gratuit

- Coup de projecteur numéro 2 : Christine Rigaux, directrice du centre culturel Bruegel. Artistes et commerçants font la Zwanze dans les Marolles.