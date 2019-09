Bruxelles ma Belge - vendredi 27 septembre

- la chronique BD : Frédéric Ronsse nous parle de Tremen de Pim Bos chez Dargaud

- L'édito de Charles Delhez : le progrès a les poches trouées

- Les invités du jour : Rachid Benbouchta et Jean-François Politzer, acteur et metteur de scène de Madame Rosa à l'Espace Magh (adaptation de La vie devant soi - Emile Ajar/Romain Gary)

- Au fil de la vie : Marie-Agnès Misonne - Octobre mois des missions Initiatives en UP et UP Damien