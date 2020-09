Bruxelles ma Belge : Wauter Mannaert - Alexandra Denys et Sarah Maes

Chronique : File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Frédérique Petit : 3 livres parus dans la collection Pastel chez L'Ecole des loisirs



Coup de projecteur : Wauter Mannaert, pour sa BD "Yasmina - Tome 1 Master classe" chez Dargaud



L'air du temps : Alexandra Denys et Sarah Maes, sages-femmes, pour le lancement du site internet www.birthmatters.be, pour accompagner et donner plus d'informations aux futurs parents.