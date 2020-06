Bruxelles ma Belge - Zahava Seewald

- L'édito Christophe d'Aloisio : Grèce et Turquie au bord de la guerre

- Interview coup de projecteur avec Zahava Seewald, la directrice des musées communaux d’Anderlecht et la conservatrice de la Maison d’Erasme et du Béguinage. Elle nous présente la nouvelle exposition du musée, Omnia vanitas.

- Cinécure : Charles Declercq rencontre Jérôme Branders, le directeur du cinéma Aventure dans une des salles du cinéma, à l'occasion de l'ouverture prochaine des salles obscures, le 1er juillet.