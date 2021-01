Bruxelles spéciale Musique : Alice Spa, Le Manou, Edor, Great Men with No Fear

Emission spéciale musicale, présentée avec Stéphan Fumière, consacrée à 4 jeunes artistes de la communauté Wallonie Bruxelles : Alice Spa, Le Manou, Edor et Great Men with no Fear.



Des pépites soutenues par l’agence de communication et promotion Com As You Are, merci à David Salomonowicz pour la découverte et la coordination.