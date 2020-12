Budget record pour le conseil régional & Le Vendée Globe c'est fini pour Amédéo

Au sommaire :



. Le budget de la Région Pays de la Loire va dépasser l’an prochain les deux milliards d’euros. Une somme record atteinte en pleine crise sanitaire. Une décision qu’assume totalement la présidente du Conseil Régional, Christelle Morançais que vous entendrez en début de journal.



. Nous parlerons aussi de sport dans ce journal et plus particulièrement de cette édition du Vendée Globe. La course bat son plein mais l’aventure a malheureusement pris fin il y a quelques jours pour le skipper Segréen Fabrice Amédéo que nous avons retrouvé assez fataliste.