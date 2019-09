Caisses automatiques : sont-elles devenues inéluctables ?

Avec Maxence Henry, adjoint au Maire d'Angers et Antony Taillefait professeur de droti public et ancien conseiller municipal PS d'Angers.



Les supermarchés sans caissiers et ouverts le dimanche, c’est peut-être ce qui nous attend demain. Vous le savez le Géant Casino de la Roseraie à Angers a défrayé la chronique dimanche 25 août en ouvrant non seulement le matin, mais aussi l’après-midi faisant appel à des prestataires extérieurs pour la sécurité et la supervision des caisses automatiques. On compte environ 150 000 caissiers en France. Se dirige-t-on tout doucement vers la suppression de leur métier ? Est-ce inéluctable ? Voir souhaitable ? Ou est-ce notre modèle social qui se détruit ?



Et puis le Département de Maine et Loire veut consulter les angevins pour mieux connaître et définir une marque de territoire. Pour attirer davantage de touristes, d’étudiants, d’investisseurs. Qu’est-ce qui fait l’identité de l’Anjou ; Faut-il en finir une bonne fois pour toute avec la douceur angevine ? Faut-il souhaiter qu’Angers devienne un jour une ville de 400 000 habitants ? Ce sera le deuxième sujet de Des Hauts et débats.