Camille Allard : missi dominici de l'écologie

Douce et déterminée, Camille Allard. Avec le projet "God Save the green", cette jeune femme de 23 ans a décidé de lâcher son travail de professeur des écoles pour plonger intégralement pendant une année dans l’écologie, le soin de soi, le soin de la terre, le soin des autres…. faire avancer les idées écologiques et chrétiennes.