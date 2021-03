Candle Up, Sybille du Roy rediff - Bia Mara, Grégory Marlier, Marco Ferracuti

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : les cités jardins d'Anderlecht - La Roue



Coup de projecteur (rediff) : Sybille du Roy, directrice du Brussels Gallery Weekend, pour le lancement de l'action "Candle Up! " : des bougies d’exception ont été créées par des artistes - Pieter Vermeersch, Lionel Estève et Sanaam Khatibi - pour soutenir le secteur culturel en crise. Tous les bénéfices de la vente des bougies (60 euros l'unité) sont reversés à l’épicerie solidaire Feed the Culture.

L’équipe de Brussels Gallery Weekend s’est associée à Quintessence Lab pour créer "Candle Up !".



Pour les acheter : www.brusselsgalleryweekend.com



L'Air du Temps - rendez-vous Zéro Déchet : Bia Mara, les gérants Grégory Marlier, Marco Ferracuti.

L'enseigne de fish and chips, compte 4 établissements dont 2 à Bruxelles (rue du Marché aux Poulets et place de Londres) et à Anvers et Louvain-la-Neuve.

Du poisson frais, des fournisseurs locaux, Bia Mara s'inscrit déjà dans une démarche durable et ambitionne d’éliminer complètement tous les emballages à usage unique.

www.biamara.com