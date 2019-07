Carine Berndt de Wycliffe France

Les peuples du monde entier accèdent dans leur langue aux sources d’espoir et de vie que sont la formation et le message biblique. Wycliffe, un organisme international souhaite que tous les peuples soient au bénéfice de l'amour de Dieu dans leur langue et dans leur culture. Giner Kerstin reçoit Carine Berndt, directrice de Wycliffe France,