Carl Norac - étude sur la 5G par Christine Nougli (Justice et Paix)

L'édito - Eric de Beukelaer : le début de l'Avent



File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Frédérique Petit : "Lucky Joey" de Carl Norac et Stéphane Poulin (éd. Ecole des Loisirs)



Coup de projecteur : Carl Norac, poète national, nous parle de "Lucky Joey", le livre pour enfants qu'il a écrit (dessins de Stéphane Poulin) - éditions l'Ecole des Loisirs - mais aussi de la poésie en général et de sa place dans nos vies



L'air du temps : Christine Nougli - Justice et Paix : étude sur la 5G