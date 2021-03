Caroline Kempeneers, expo "Fragments d'un pays vert"

"Fragments d'un pays vert", c'est le voyage géopoétique autour du Groenland de l’Est que nous propose l'artiste Caroline Kempeneers.



Dans cette installation, qu'elle a conçue au Centre culturel Bruegel, témoignages sonores, photos et collection d'art inuit sont réunis pour plonger le spectateur dans l'univers d'une terre foisonnante d’histoires, et encore trop méconnue.



Une exposition qui rassemble 4 artistes belges de 3 générations différentes, Marcelle Dumont, Jean Harlez, Carl Norac et Caroline Kempeneers, liés par leurs voyages respectifs dans cette région du Grand Nord en pleine mutation.



A voir jusqu'au 26 juin au Centre culturel Bruegel

www.ccbruegel.be