Caroline Kempeneers, expo Groenland - Géraldine Duquenne (CJP)

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Satchel Hart : Je veux des pouvoirs magiques - Patricia Berreby, Charles Dutertre - Casterman



Coup de projecteur : "Fragments d'un pays vert", c'est le voyage géopoétique autour du Groenland de l’Est que nous propose l'artiste Caroline Kempeneers.

A voir jusqu'au 26 juin au Centre culturel Bruegel

www.ccbruegel.be



L'Air du Temps : La transition écologique et ses contradictions.

C'est l'analyse réalisée par Géraldine Duquenne, chargée de recherche et plaidoyer pour Commission Justice et Paix, ONG d’éducation permanente impliquée dans la défense des droits humains et la justice, et l'un de nos partenaires

www.justicepaix.be