Caroline Lamarche et Gaël Turine pour "Traces" livre hommage aux soignants

"Traces", de Caroline Lamarche et Gaël Turine, aux éditions LucPire.



Un très beau livre hommage au personnel soignant mobilisé depuis plus d'un an contre le covid.



Le collectif Hôpitaux Iris Sud a confié au photographe Gaël Turine et à l’écrivaine Caroline Lamarche de collecter des témoignages du personnel hospitalier et de faire leur portrait.