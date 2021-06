Carré VIP Stéphanie Priou, photo-thérapeute

La photo-thérapeute rennaise, Stéphanie Priou est l'invitée de Marie-Christine Biet et de son carré VIP. Stéphanie Priou est venue accompagnée de deux autres thérapeutes : Marie Charuel, tatoueuse thérapeutique et Sophie Latron Gruel, artiste et art-thérapeute.



Retrouvez les sur leurs sites respectifs :

https://phototherapie-rennes.com/

https://lesmarierose.fr/

https://www.sophielatrongruel-therapeute.com/