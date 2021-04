Casa Legal : à la croisée du droit et du social

Imaginez un lieu où l’assistance juridique et sociale se rencontrent, une maison où avocates et travailleuses sociales reçoivent ensemble celles et ceux qui frappent à sa porte. Cette maison, 4 avocates l’ont dessinées. Casa Legal est à l’image d’une maison médicale, mais avec comme porte d’entrée une problématique juridique, administrative ou relationnelle plutôt que médicale.

Partons à la découverte de ce terrain d'innovation sociale aux côtés de deux de ses co-

fondatrices, Margarita Hernandez-Dispaux et Clémentine Ebert, et de Susana Parraga, assistante sociale de l’antenne Caritas de Brabantia.