Cash, artiste peintre bruxellois - ambassadeur SuccessDiverStory

Chronique santé - Muriel Etienne - Restons dans notre assiette : les produits ultra transformés



L'invité : Cash, artiste peintre bruxellois et ambassadeur de #DeLaReussiteParmiVous , 2ème édition de cette campagne menée par SuccessDiverStory, pour lutter contre la discrimination et les stéréotypes.



Chronique Au fil de la vie- Enzo Bordonaro : Le 28 novembre 1981, Marie apparaissait pour la première fois à trois élèves de l'école de Kibeho, au Sud du Rwanda. Un message étonnant, que nous partagent Jean-Marie Nkikabahizi et son épouse Hildegarde Ufitamahoro.