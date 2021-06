Catherine Pasquet et Bernard joly, gérants du restaurant Osé à Angers

Catherine Pasquet était professeur de français et de communication à l’IUT de Belle-Beille et à la CCI d’Angers. un jour, en sortant de cours, sur le campus de Belle-Beille, elle a envie d’une pause : se trouver un endroit pour déjeuner qui soit cosy, où elle puisse bouquiner tranquille, manger simple, bon et sain, c’est le déclic…. un an plus tard l’arrière petite fille de restauratrice et de cuisinière de château crée le restaurant Osé où l’on mange sain, bio, bon dans un cadre cosy. Le rêve appliquée, c’est clair. Trois ans plus tard, son compagnons, Bernard Joly, quitte son travail d’architecte pour la rejoindre, heureux de faire le bonheur de la clientèle. Voilà donc bientôt 10 ans que le restaurant Osé officie rue Toussaint et nous avons la chance d’avoir Catherine Pasquet et Bernard Joly venu nous parler de leur aventure…