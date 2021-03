Cécile Benzimra : "ce programme permet aux jeunes de vivre une

expérience d'émancipation"







La Promo 16.18, c'est le nom d'un nouveau programme créé par l'Afpa dans toute la France. Il propose un accompagnement aux jeunes décrocheurs pour les aider à construire un avenir professionnel. ET cela pendant 13 semaines. On découvre ce programme avec Cécile Benzimra, responsable du programme la "Promo 16-18" pour les centres Afpa d'Olivet, de Blois, et de Montargis.