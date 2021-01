Cécile Nicolas de la MCE Rennes : le défi "Foyers alimentation positive"

La Maison de la consommation et de l'environnement (MCE) organise à Rennes le Défi Foyers à Alimentation Positive. L'objectif est de former des équipes avec des volontaires : famille, retraités, colocataires qui vont bénéficier, pendant 6 mois d'ateliers, de visites et de rencontres, avec des producteurs, pour découvrir des astuces et des solutions permettant de manger mieux, local et de saison, sans augmenter son budget .Pour Cécile Nicolas, chargée de mission alimentation durable et environnement à la MCE, nous présente cet évènement.





La journée de lancement de ce Défi Foyers à Alimentation Positive se déroulera le samedi 23 janvier 2021 :

> à 10h à la MJC Maison de Suède

> à 14h à la MJC Bréquigny

Dans le contexte actuel, la tenue de cette journée de lancement pourrait se faire numériquement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'organisatrice de cet événement, Cécile Nicolas, par mail : cecile.nicolas@mce-info.org