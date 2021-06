Célébrer 100 ans, un âge de Géant !

Alors Père Matthieu j’ai vu sur les réseaux, que vous revenez d’un séjour dans une région chère à mon cœur… vous étiez à Roubaix le week end dernier n’est-ce pas ?

Oui David je me sais que vous avez été pendant plus de 10 ans animateur sur RCF hauts de France…et même si j’ai passé la majeure partie de ma vie en Anjou, en fait je suis né à Roubaix et le week end dernier, j’ai fait un beau retour aux sources à l’occasion des 100 ans de ma grand-mère maternelle.

100 ans !? J’ai tout de suite envie de vous demander comment est sa santé… est-ce qu’elle habite encore chez elle ? J’imagine que son autonomie est assez limitée…

Eh bien pour une centenaire, je crois que sa santé est très bonne. Il y a quelques mois elle a contracté une forme pas très agressive du Covid et elle s’en est bien remis. Elle habite seule dans son appartement mais elle est visitée chaque jour par des personnes qui la soutiennent et plusieurs de ses enfants qui habitent à proximité. Bien sûr, elle est vite essoufflée, ses yeux sont bien fatigués et elle marche avec un déambulateur. Mais elle est toujours bien lucide, tous les matins à 8h45 elle est branchée sur la prière de RCF et elle est très fidèle à la prière du chapelet de 15h30. ça rythme sa journée et ça lui permet de garder dans sa prière toute notre famille. Elle a maintenant 20 petits enfants et 29 arrières petits enfants

Ça fait une grande famille… mais dans les conditions actuelles ça ne devait pas être simple de tous vous réunir pour célébrer ses 100 ans ?

En effet, il fallait faire avec les mesures sanitaires actuelles et ça nous a demandé de beaucoup nous adapter. Heureusement le soleil était là et nous avons pu profiter du beau temps en plein air… et grâce à la visio, Mamie a pu aussi saluer une partie de ses petits-enfants et arrières qui habitent à l’autre bout de la France ou même au Danemark et qui eux n’avaient pas de masque derrière leur écran.

Alors j’imagine qu’il y a eu quand même un gâteau avec des bougies… mais votre mamie est très pieuse… et je sais qu’elle a au moins un petit fils prêtre… est-ce que vous avez aussi vécu un temps de prière ? vous avez peut-être célébré une messe ?

Bonne question ! Vous savez la messe ça n’est pas très accessible à ceux qui ne sont pas initiés et parmi mes petits cousins tous ne sont pas baptisés… alors on a demandé à mamie ses intentions de prière et quel est le texte de la Bible qui la touche particulièrement. Sans hésiter elle a répondu « la multiplication des pains car il y en a pour tout le monde ». Nous étions donc une trentaine dans l’Eglise où j’ai été baptisé et où mes parents se sont mariés pour chanter, prier et méditer ce passage de l’Evangile choisi par notre mamie. Avec force et simplicité, elle nous a partagé son désir que ses petits-enfants et arrières-petits-enfants connaissent l’amour du Père. une autre de ses intentions (pas facile à entendre pour nous) c’était de quitter cette terre et de rejoindre ceux qui l’ont précédé en Dieu…

Pour moi, le plus émouvant c’était le poème que l’ainé de mes cousins a écrit pour l’occasion. Il dit que chez Mamie « vieillesse » rime avec sagesse et tendresse. Il ajoute « Tu es notre mamie merveilleuse. Une personne douce, attentionnée et bienveillante. Tu es le repère à l’origine de notre histoire. Tu portes en toi des valeurs familiales précieuses. Ton écoute et ton sourire nous font du bien au moral. » et il a conclu en disant « Félicitations pour ta longévité ! Que tu vives encore une éternité ! » j’ai pensé « tiens, sans le vouloir, il rejoint la prière de notre Mamie centenaire…