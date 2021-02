Céline de Bo (Culture Quarantaine) - campagne Zuur de soutien des cafés

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Frédérique Petit : 3 livres de la collection Moucheron (Ecole des Loisirs)

Manu et Nono chez Ursule de Catharina Valckx

Maou et l’écharpe de Clothilde Delacroix

Oscar et Carrosse - la fête foraine de Ludovic Lecomte et Irène Bonacina



Coup de projecteur, en partenariat avec Culture Quarantaine, sur Céline de Bo.

Autrice prolifique - de théâtre (pour ados et adultes), de nouvelles - Céline anime également des ateliers d'écriture (spécialisée pour ados).

Elle vient de publier :



- dans la revue " Rideau noir et tableau rouge" , des textes écrits par les ados en confinement.

Il s'agit de la revue n°65 de septembre 2020, éditée par ITHAC, Initiatives Théâtre Ados Créations ! Les textes sont illustrés par Marie Campion.



- un livre pédagogique "Le Grand-Lab'Mots : Manuel pratique pour expérimenter l'écriture théâtrale avec les ados"



L'Air du Temps : Growfunding, ASBL qui permet de lancer des campagnes de financement participatif, et la Région de Bruxelles-capitale, lancent l'opération "Zuur" en solidarité avec les cafés fermés.



Elodie Dossogne, de Growfunding, nous en parle.



www.growfunding.be/zuur