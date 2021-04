Céline Goulay, à l'origine de l'initiative Hiver solidaire à Rennes

Cet hiver, grâce à la mobilisation d’une centaine de paroissiens du centre-ville de Rennes, trois sans-abris ont bénéficié d'un hébergement tous les soirs pendant trois mois.



Une initiative portée par des paroisses parisiennes depuis une dizaine d'années, mais c'est une première en Bretagne.



Trois questions à Céline Goulay, la paroissienne qui a initié à Rennes cette action de solidarité et de fraternité.







Racontez nous comment vous avez eu l ‘idée de ce projet ?



Et cet hiver , chaque soir pendant 14 semaines, un local était mis à disposition et une centaine de bénévoles se sont succédé pour partager un repas, ou passer une nuit, et ce malgré le confinement…





