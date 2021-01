Cérémonies "trompeuses" au crématorium à la Seyne : aucune plainte déposée

Dans un communiqué de presse diffusé la semaine passée, le diocèse de Fréjus-Toulon alerte sur la tenue de cérémonies religieuses potentiellement trompeuses célébrées au crématorium de la Seyne-sur-Mer. Ces cérémonies était menées par le “Père Laurent”, évêque d'une Eglise non reconnue par l’Eglise catholique romaine. Plusieurs familles auraient été trompées.

En plein deuil, des familles ont-elles fait confiance à un prêtre qui n’est pas reconnu par le Vatican ? C’est en tout cas ce que le diocèse de Fréjus-Toulon assure dans un communiqué de presse diffusé la semaine passée : “Monseigneur Dominique Rey (évêque du diocèse de Fréjus-Toulon ndlr.) souhaite aviser la population catholique du Var concernant des célébrations potentiellement trompeuses pour les familles endeuillées".

Plusieurs victimes

En publiant ce communiqué, le diocèse de Fréjus-Toulon espère recueillir davantage d'informations, des témoignages. Selon le directeur de cabinet de l’évêque, "plusieurs familles ont ainsi contacté le diocèse", sans préciser combien exactement. “Elles ont été extrêmement choquées et peinées d’apprendre, alors qu’elles souhaitaient que leur défunt soit accompagné lors d’une cérémonie par un prêtre catholique, que cela n’a pas été le cas” , relate Yves-Marie Sévillia.

D'après lui, aucune de ces familles n’a pour l'instant déposé plainte . Le diocèse non plus et ne le fera pas tant que la tromperie n’aura pas été caractérisée. Ce dernier espère recevoir de nouveaux témoignages pour mieux comprendre comment ces familles auraient pu ne pas se rendre compte qu'elles n'assistaient pas à une cérémonie catholique .

Deux églises différentes

Lors des cérémonies célébrées par le "Père Laurent" au crématorium de la Seyne-sur-Mer dans le Var, ce dernier porte une aube, une étole, un col romain, et un crucifix autour du cou. Tout porte donc à croire qu’il est curé de l’Eglise catholique romaine. Mais Laurent Lenne est en réalité évêque de l’Eglise apostolique et oecuménique. Si celle-ci imite les codes et les rites de l’Eglise catholique romaine, elle n'est pas reconnue par cette dernière. Il faut dire que leurs doctrines sont bien différentes. L’Eglise apostolique et oecuménique autorise par exemple le mariage aux prêtres ou aux membres de la communauté LGBT. Les femmes peuvent aussi être consacrées. Aujourd'hui, cette Eglise compte plusieurs paroisses en France. Ses prêtres réalisent des sacrements et célèbrent des baptêmes ou des mariages.

“On N'en a rien a foutre des vêtements que l’on porte”

Laurent Lenne, capture d'écran Facebook

Laurent Lenne a-t-il volontairement entretenu la confusion ? Sollicité, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'ancien candidat de l'émission de téléréalité Secret Story s’est exprimé uniquement sur les réseaux sociaux, à travers des communiqués ou lors d'une messe diffusée en direct dimanche 24 janvier. “On n’en a rien a foutre des vêtements que l’on porte (sic), on porte des vêtements parce que c’est la tradition”, explique-t-il alors.

L’évêque de l’Eglise apostolique et oecuménique en profite aussi pour répondre à ce qu'il estime être des attaques : “Lorsqu’un évêque veut attaquer un autre évêque, même s’il est plus petit que lui, même s' il a moins d'antériorité, de fidèles et de prêtres, il doit respecter son référent parce que son référent c’est son frère.” Avant de s'en prendre directement à l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon : “A partir du moment où l’on se met à critiquer, à salir, à démolir publiquement les autres par voie de presse etc, cela veut dire que l’on est au final coupable. Coupable de la déchristianisation de l’Europe depuis tant d’années. Coupable de faire en sorte que les LGBT, les homosexuels, les lesbiennes, les trans qui veulent rentrer dans des églises se sentent coupable. Coupable de quoi ? D’avoir aimé ? ” ,s'intérroge Laurent Lenne.

Accompagnement religieux catholique

"Pour les personnes souhaitant un accompagnement religieux catholique, il est conseillé de s’orienter vers une paroisse ou demander à être mis en lien avec la Communion Saint Lazare", rappelle dans son communiqué le diocèse de Fréjus-Toulon.