Ces industries vendéennes qui ont maintenu leur activité

Chez GEBE2 à Montaigu-Vendée, filiale du groupe Europe Technologies, entreprise spécialisée en robotique industrielle et dans la réalisation d’équipements de productions pour de nombreux secteurs de l'industrie, comme l'aéronautique, l'automobile, la défense et l'agroalimentaire, on a su s'adapter très tôt aux nouvelles conditions sanitaires.

Si quelques salariés ont été mis au chômage partiel, certains ont pu télétravailler, et les autres ont poursuivi la production sur site. Les recommandations sont affichées à l'accueil, et à proximité de chaque poste de travail. Les précisions de Patrick Cheppe, PDG du groupe Europe Technologies, basé à Carquefou.