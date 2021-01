Cette start up rennaise scanne le microbiote intestinal

Et si le secret pour une bonne santé résidait dans nos intestins ? C'est le pari d'une start up rennaise, Nahibu, spécialisée dans l'analyse de la flore intestinale.

Moyennant 213 euros, le prix d'un kit, chacun peut connaître les mille milliards de micro-organismes qui composent notre microbiote intestinal.

Lancée en juin 2019, la start up rennaise faisait partie des sélectionnés pour participer au salon des nouvelles technologies de Las Vegas il y a deux semaines.