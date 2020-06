Ceva : le retour des algues vertes

Les algues vertes sont de retour. L'association eaux et rivières de Bretagne tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète d'une prolifération précoce sur le littoral morbihannais, alors même que le phénomène diminue dans les Côtes d'Armor. Comment expliquer ces tendances paradoxales ? Où en sommes-nous en Bretagne ? On fait le point avec le Centre d’étude et de valorisation des algues, l’organisation scientifique en charge du suivi des algues vertes dans le Grand Ouest. Sylvain Ballu, est chef surveillance au Ceva, il répond aux questions de Claire le Parc.