Chaque Varois a trié en moyenne 69 kg de déchets en 2019

Si la moyenne varoise se rapproche de la nationale, c'est loin d'être le cas pour la moyenne régionale.

L'an dernier, chaque Varois a trié en moyenne 69 kg de papiers et d’emballages d'après les chiffres de l'entreprise CITEO, spécialisée dans le recyclage des déchets. C'est presque autant que la moyenne nationale qui est de 70 kg. En revanche, la moyenne régionale n'est que de 53 kg triés par habitant.

Mais signe encourageant, ce chiffre progresse : plus 3,6% entre 2018 et 2019. Et CITEO se veut optimiste pour l'année à venir. Un optimisme basé sur une étude menée par le cabinet Elabe. D'après cette dernière, 78% des Français ont conservé leur habitude de tri pendant le premier confinement.

DES DISPARITÉS ENTRE DÉPARTEMENTS VOISINS

Pour l'entreprise, un autre facteur doit permettre d'améliorer encore ce score : la simplification du tri. Bouteilles, films, pots, ou barquettes, aujourd'hui, seul un Provençal sur deux peut par exemple déposer tous ses emballages plastiques dans un bac de tri. D’ici 2022, tous les Français devraient pouvoir le faire. “Quand c’est plus simple, on se met à mieux trier tous ses déchets”, résume Chrisitine Leuthi-Molina, directrice régionale de l’entreprise.