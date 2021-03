Nous sommes aujourd'hui à 17km à l'est d'Angoulême à Chazelles cette commune rurale et résidentielle, traversée par le Bandiat et entourée de multiples petits hameaux aux portes du Périgord vert dégage un charme bucolique.

Habitée depuis le néolithique, la ville a traversée l'histoire des siècles jusqu'à s'inscrire aujourd'hui dans la modernité d'une des communes actives de la communauté de commune "La Rochefoucauld porte du Périgord".

Pour découvrir Chazelles, je retrouve à nos micros son maire, Monsieur Jean Marc BROUILLET, également président de la communauté de Commune. il sera accompagné par un de ses adjoints chargé de l'urbanisme, monsieur Marcel Vigier.

Au programme, nous ferons une ballade dans la ville et visite du camping nature entre autre...