Chez CNIM, la crainte d’un démantèlement

Environ 150 salariés se sont réunis mercredi matin devant le site de la Seyne-sur-Mer. Ils redoutent un démantèlement du groupe alors que des investisseurs sont recherchés pour relancer l’activité.

Elles devaient arriver sur la table mardi, dernier délais. Finalement, les investisseurs intéressés pour reprendre les activités du groupe CNIM ont jusqu'au 10 décembre pour formuler une offre pour le secteur Environnement et Energie. Jusqu'au 15 pour celui Innovation et Systèmes. Si l'arrivée d'investisseurs permettrait, peut-être, à ce fleuron industriel de repartir du bon pied, l'annonce de ce report n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les 1 200 salariés de la Seyne-sur-Mer. Mardi, 150 d’entre eux se sont rassemblés devant l’entreprise pour faire entendre leurs inquiétudes.

Deux dates, cela veut bien dire que deux investisseurs sont recherchés analyse Marc, 15 ans de boîte en mars prochain : « La séparation des deux entités, c’est vraiment le gros point sensible pour nous. Si demain, un des deux secteurs quitte le groupe, humainement ça va être très compliqué ».

Le spectre d'une délocalisation ?

Un démantèlement ? Cela pourrait conduire à la délocalisation d'une partie de l'activité redoute Bernard, 40 ans de CNIM : « Un repreneur, s’il n’est pas français, ne pourra pas s’installer dans la rade de Toulon. Et c’est très simple de déplacer les gens ».

Pour les salariés, la seule solution pour éviter un démantèlement serait une entrée de l'Etat au capital. « Une prise de participation partielle et temporaire », précise Jean-Pierre Polidori. « On la demande demande depuis le mois d’avril mais Bercy fait pour l’instant la sourde oreille », regrette le délégué syndical FO du groupe CNIM. Il n’exclue pas des actions plus virulentes pour se faire entendre.