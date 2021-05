"Chez Théo et Jeanine" Ganshoren - A. Charlier "quel monde pour demain?"

Restons dans notre assiette - Carole Marques : La journée mondiale de la maladie coeliaque



Coup de projecteur : Quand la dernière ferme de Ganshoren se transforme en un espace culturel ! " Bij/Chez Theo & Jeanine", c'est le nom de cet espace.

L'inauguration a lieu les 29 et 30 mai avec des ateliers, des animations...sous le signe de la laine. Et c'est gratuit !

Le lieu sera ensuite ouvert toute la belle saison.



Sylvie Ferrandi, du service culture francophone à Ganshoren, nous présente ce nouvel espace, au 122 rue de Termonde.



L'Air du Temps : "Quel monde pour demain? dialogue entre générations" est publié aux éditions Luc Pire, il est signé Esmeralda de Belgique et Sandrine Dixson Declève avec Adélaïde Charlier et Anuna de Wever.

2 voix de ce quatuor, Adelaïde Charlier et Sandrine Dixson Declève, viennent en parler.