Chloé Thôme (rediff) - Janet Winston-Young, rescapée des attentats

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Frédérique Petit : Je veux un chien, peu importe lequel - Kitty Crowther - collection Pastel, de l'Ecole des Loisirs



Coup de projecteur (rediff) : La photographe Chloé Thôme présente l'exposition"Récits Covid".

Une exposition gratuite et en plein air à Auderghem.

Chloé Thôme a choisi de s'intéresser aux commerces et services à la personne qui ont vu leur activité suspendue ou adaptée, par la crise du Covid.

Des témoignages audio accompagnent les photos.

Exposition à voir jusqu'au 30 avril place Pinoy et Square Saint-Julien



L'Air du Temps : Janet Winston-Young, rescapée des attentats du 22 mars 2016, vient présenter son témoignage, porteur d'espérance : "Paris-Bruxelles, au coeur des attentats" publié aux éditions Le Passeur.