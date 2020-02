Christian Bemer pour un casino, un hippodrome, et un centre thermal à Metz

Parmi ces propositions quelques une surprenantes, comme un hippodrome à Grigy, couplé à un centre d'équithérapie pour les personnes souffrant de troubles psychologiques. Egalement un projet de centre thermal, à la piscine Lothaire. Et enfin un projet de Casino Municipal. 3 questions à Christian BEMER, au micro RCF d'Albin du BOISROUVRAY

*Depuis cet enregistrement, Christian BEMER a décidé de retirer sa candidature jeudi 27 février. Dans son communiqué il écrit : "J’ai perdu cette bataille électorale, mais je n’ai pas perdu mon envie de changer les choses pour

rendre Metz plus sécurisée, plus attractive, plus dynamique et plus ambitieuse."