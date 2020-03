Christian Guilleminot

Il a la passion de l’écriture et des contacts humains.

Vois avez peut-être sans le savoir eu l’occasion qu’il vous donne des nouvelles et cela plusieurs fois par semaine.

Il s’appelle Christian Giulleminot et nous allons lui passer le micro de votre magazine « C’est quoi le bonheur » pour justement qu’il vous parle de son bonheur ...