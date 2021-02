Née en 1960, de formation assistante sociale, Christine Mahy s’est investie depuis le début des années 1980 dans le développement de projets socioculturels collectifs avec les populations du nord de la province de Luxembourg, avec une attention particulière pour les populations qui vivent des situations fragilisantes (populations précarisées, d’origineétrangère, gens du voyage, quartiers stigmatisés et isolés, jeunes en déshérence, les habitants permanents des campings et parcs résidentiels).

L’éducation populaire a toujours été au centre de ses préoccupations.

C’est à travers la culture, dans une logique d’éducation permanente, et dans une dynamique de développement sur un territoire avec la collectivité, qu’elle a choisi de tenter de contribuer à plus de justice sociale et de bien-être Avec et Pour Tous, à la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté.