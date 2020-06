Cinéma avec Mahjouba Galfout F.O.L et Laurent Turnherr Passionnément Moselle.

Nous terminerons la seconde demi-heure avec Mahjouba Galfout, chargée de mission cinéma et éducation aux images, à la Ligue de l'Enseignement, la FOL, le cinéma en plein air en été. Nous parlons souvent histoire dans Moselle Actuel, le jeudi c'est avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, la démission d'Alexandre Millerand le 11 juin 1924. Histoire encore avec la réouverture de deux sites passionnément Moselle à Scy Chazelles Gravelotte avec le directeur des deux sites Laurent Turnherr. Pour l'actualité ce sera avec Jean-Pierre Jager, à la une et dans le nouveau numéro de La Semaine et Sébastien Souici pour le journal régional.