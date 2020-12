Au programme de cette édition, les anécdotes des clubbers autour des "années Giscard", la France et la vaccination, et les changements de mode de consomation.

Avec de nombreux coups de coeur : la Ville de Metz et la Catédrale St Etienne sous les lumières des médias nationaux et internationaux, et la nostalgie avec la plateforme de l'INA https://madelen.ina.fr/