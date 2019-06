Collecte de matériel scolaire - ASBL Arc-en-ciel

En cette fin juin, il reste encore des bulletins à recevoir, mais heureusement dans quelques jours, les écoliers et les élèves vont pouvoir souffler et profiter de vacances bien méritées.

Ils attendront la rentrée pour retrouver livres, cahiers, fardes et autres fournitures scolaires qui font tant de mal au porte-monnaie.

Oui, pour les familles le matériel scolaire coûte cher, alors imaginez pour les familles défavorisées et surtout, on ne le sait peut être pas, mais pour les institutions qui accueillent des enfants, le coût est multiplié par 20 voire par 30.

C’est pour ça que l’asbl Arc-en-ciel ne prend pas de vacances : pendant le mois de mai et durant tout l’été (jusqu’au 17 août), elle organise une grande récolte de matériel scolaire.

C’est la 4ème année d’affilée et elle le fait en collaboration avec la papeterie Ciaco de Louvain-la-Neuve, tous les magasins de jouets Fox & Cie et ceux de vêtements Tape à l’Œil.

On en parle avec Sophie Vanderheyden responsable de communication d’Arc en Ciel.