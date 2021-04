Collectif F(s) - Sandrine de Montmort "Vivre pour apprendre"

Savoir-faire/artisanat - Izaline Nicol : la boutique de bijoux "Anna, Kika et les autres"



Coup de projecteur : Le Collectif F(s) lutte contre le peu de places accordées aux femmes dans la culture. Le collectif a récemment lancé sa candidature pour le Théâtre National avec une approche novatrice : une direction collective.

Pour porter la voix d'une revendication qui touche toutes les femmes, et finalement dans tous les domaines, aucune porte-parole n'est mise en avant.

Deux de ses membres nous parlent de ce collectif.



L'Air du Temps : Sandrine de Montmort a une énergie communicative, et une capacité à rebondir malgré les épreuves et les coups durs de la vie.



"Vivre pour apprendre" n'est pas un livre de développement personnel à proprement parler, mais plutôt le témoignage de son introspection, de ce qu'elle a appris - sans donner aucune leçon - et qu'elle continue d'apprendre.



Un partage de bienveillance et de cheminement personnel pour apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi.



Sandrine de Montmort partage ses expériences sur www.sandsab.com, un site dédié au bien- être grâce à des témoignages inspirants.