Colloque " L’os dans tous ses états"

L’os est un tissu souvent négligé, peu abordé en conférences (professionnels de santé ou grand public). Et pourtant l’os vit dans un environnement complexe. Soumis par la pratique sportive et par les activités physiques de tous les jours à de multiples contraintes mécaniques, l’os oscille entre santé et traumatisme. Une journée qui ne sera pas de reste pour explorer ce tissu vivant. Comment évolue t-il au cours de la vie ? Quelles sont les périodes décisives ? Comment peut-on l’explorer ? Comment peut-on le nourrir ? Quelles influences subit-il ? A quels risques est-il confronté lors de la pratique sportive ? Comment se comporte t-il lors des voyages dans l’espace ?