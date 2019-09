Commémorations de 80 ans de l'évacuation des mosellans dans la Vienne.

Il y a 80 ans, en septembre 1939 le département dc la Vienne accueillait les mosellans.

Une délégation mosellane importante s'est rendue les 6 et 7 septembre dans le Poitou pour vivre le 80e anniversaire de l'accueil des évacués de Moselle réfugiés dans la Vienne.

Rcf jerico Moselle a vécu ces commémorations, nous entendrons Francoise Bulté professeur d'histoire au collège et Loudun et Géo Caselli d'Audun-le- Tiche, Philippe Vilmouth président d'Ascomemo à Amneville et Bruno Belin président du Conseil Départemental de la Vienne.

Comme chaque mardi "Un jour à Metz" toujours en lien avec la seconde guerre mondiale, proposé par Pierre Brasme