Comment évoquer les Guerres de Vendée auprès de la jeunesse ?

Les Guerres de Vendée demeurent une épopée de la jeunesse. « Nous sommes la jeunesse du monde » disait Charette, mort à 32 ans. Celui qui l’arrêta, Travot, n’avait à peine lui que 29 ans. Aujourd'hui de jeunes auteurs essayent par leurs plumes, leurs pinceaux, de donner corps à cette épopée, de donner goût aux plus jeunes à la découvrir, et de faire connaître le meilleur de cette geste : le don de soi, le goût de la liberté, l'esprit de résistance, le sacrifice, l'honneur, et le pardon. Mais est-ce que les guerres de Vendée intéressent la jeunesse ? Comment et pourquoi parler du sujet ? Réponse avec les quatre invités de cette émission.