Comment réduire sa consommation électrique ?

Le record estival de consommation d'électricité a été battu mercredi dernier en France. Notamment à cause du recours massif aux climatiseurs et aux ventilateurs.

Quels sont les conseils pratiques à appliquer chez soi en période de forte chaleur ?

Nicolas Cattin, chargé de mission à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) à Montpellier.