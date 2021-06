Communication politique et autres langues régionales

Autour de Roger Cayzelle cette semaine, une équipe mixte : Chantal de la Touanne, Christine Martin, Joscelyn Lapart et Cédric Rouillon.

Le tour de France présidientiel et l'actualité des langues régionales passent à la moulinette de leur analyse. En seconde partie, nos clubbers reviennent sur les 100 ans de la radio, les perspectives de RCF en numérique et en DAB+, sans oublier les coups de coeur et de gueule.