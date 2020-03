Conférence Rivespérance: la Transition, chemin intime (Charles Dellez)

On connaît bien le week-end Riverspérance, en octobre. Mais vous êtes tout d’abord invités au lancement du thème 2020, ce mercredi 25 mars, à 20h, dans les locaux du Forum Saint-Michel. Charles Delhez nous présente ce thème, intitulé « La Transition, un chemin intime », et surtout les quatre conférenciers qui vont nous lancer dans cette réflexion à la fois spirituelle, intellectuelle et citoyenne. Quatre regards différents, quatre expériences différentes. Tous les renseignements sur le site rivesperance.be